В Кемерово загорелся многоквартирный дом

В центре Кемерово ликвидирован пожар в жилом доме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел на улице Кирова. Возгорание началось на кухне одной из квартир. Хозяева покинули жилище сами, троих соседей вывели на улицу сотрудники МЧС. Никто не пострадал.

«Причины пожара устанавливаются», — отметили в ведомстве.

Видеозапись инцидента опубликована в группе «Типичный Кемерово» во «ВКонтакте». В ролике видно, что из нескольких окон третьего этажа идет дым.