Суд заочно арестовал бывшего президента Балтийского банка

Бывший президент Балтийского банка Олег Шигаев, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, заочно арестован. Такое решение принял Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Арест продлится два месяца с момента экстрадиции Шигаева на родину или задержания на территории России.

Следствие считает, что Шигаев похитил более 22 млн обыкновенных акций, принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму 3,12 млрд руб.

В декабре 2017 года РБК Петербург сообщал о приговоре бывшему топ-менеджеру Петербургского агентства недвижимости Александру Загребину по делу Балтийского банка. Его признали виновным в мошенничестве с имуществом банка почти на 500 млн руб. и приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года.

Банк был совладельцем агентства недвижимости. Следствие установило, что Загребин продал имущество своей компании, оформленной как ООО, ЗАО с аналогичным названием. В список вошли два земельных участка со зданиями в Санкт-Петербурге и комбинат общественного питания в Пушкине.

В 2014 году Балтийский банк попал под санацию.