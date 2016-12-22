Суд в Австрии отказал в отмене выдачи России обвиняемого в 60 убийствах

Верховный суд Австрии отказал в ходатайстве защиты криминального авторитета Аслана Гагиева, требовавшей отменить его депортацию в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство о новом процессе в Верховном суде было отклонено, в просьбе о возобновлении дела было отказано», — приводит агентство слова представителя суда.

Следственный комитет России обвиняет Аслана Гагиева в убийстве в общей сложности 60 человек. По версии российских следователей, убийства совершались группировкой Гагиева по меньшей мере с начала 2004 года. Ее жертвами, в частности, стали вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев, мэр Владикавказа Виталий Караев, а также несколько сотрудников силовых структур. Предварительно установлено, что все убийства носили заказной характер.

Гагиев был задержан в Вене в январе 2015 года, и с тех пор Россия пытается добиться его экстрадиции. Этому процессу мешает защита криминального авторитета.

В сентябре 2017 года австрийский суд одобрил его экстрадицию, однако ее пришлось отложить. Причиной стало заявление защиты о том, что Гагиев за время пребывания в австрийской тюрьме заболел аэрофобией — боязнью полетов, и он может не пережить перелет до России.