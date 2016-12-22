В Подольске умер выпивший жидкость из найденной на улице бутылки ребенок
Общество, 30 мар, 17:55
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В Подольске умер выпивший жидкость из найденной на улице бутылки ребенок
В Подольске 11-летний ребенок скончался после того, как попробовал неизвестное вещество из найденной на улице бутылки. По факту произошедшего начата доследственная проверка, сообщается на сайте главка СКР по Московской области.
28 марта два брата, 11 и восьми лет, гуляли около дома. Старший мальчик нашел бутылку из-под лимонада с неизвестной жидкостью и выпил ее. Младший брат отказался от предложения попробовать содержимое бутылки.
Первые признаки отравления у 11-летнего ребенка обнаружились дома. Утром следующего дня его экстренно отвезли в больницу, где мальчик скончался.
Судмедэксперт сообщил, что смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.