Порошенко объявил о запуске связи 4G на Украине

Президент Украины Петр Порошенко объявил о запуске мобильной связи 4G в более чем 20 городах страны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Порошенко также поздравил украинцев с началом использования 4G.

Сотовый оператор Lifecell заявил, что первым запустил связь 4G на Украине для своих клиентов. Сотовая компания «Vodafone Украина» сообщила, что клиенты компании уже могут использовать 4G-связь в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе.

Новый стандарт связи также будет работать в Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах и Херсоне, сообщает газета «Украинская правда». Остальные крупные города будут подключены к 4G 30 марта, основное покрытие 4G украинские операторы начнут в июле.