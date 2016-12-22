Токийская фондовая биржа завершила год на самом высоком уровне за 30 лет

Токийская фондовая биржа завершила 2017 финансовый год на самом высоком уровне с 1989 года. Об этом свидетельствуют данные последних торгов, которые прошли в пятницу.
Продемонстрировав рост котировок японских акций +295,22 (+1,40%), Nikkei 225 показал значение в 21 454,3 пункта. Согласно данным, приведенным на сайте Токийской биржи, в 1989 году значение Nikkei 225 достигло 38 117,59 пункта, после чего наблюдалось падение котировок.
Новый финансовый год Токийская биржа начнет 1 апреля.
Nikkei 225 известен как ключевой индекс японских акций. Индекс представляет собой среднее арифметическое цен акций 225 компаний 1 секции Токийской фондовой биржи, которые ведут наиболее активную торговлю. Впервые он был опубликован в начале осени 1950 года под названием TSE Adjusted Stock Price Average. Через 20 лет он начал вычисляться японской газетой The Nihon Keizai Shinbun, от которой получил сокращенное название — Nikkei.