В Минобороны заявили о разработке для спецназа нового пайка

Новый продовольственный паек повышенной калорийности и энергоемкости разрабатывается для российского спецназа. Перед принятием на довольствие он пройдет испытания, в том числе медицинские. Об этом заявил журналистам заместитель главы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщает «РИА новости».
«Однако уже сейчас можно сказать, что в новом продпайке упор будет сделан на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью», — отметил Булгаков.
Ранее гендиректор подведомственного Минобороны «Военторга» Владимир Павлов рассказал журналистам о разрабатываемом продпайке для спецназа — в дополнение к уже существующему общевойсковому набору питания. Этот паек станет восьмым в линейке наборов питания для войск.