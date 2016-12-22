В Харькове неизвестные расстреляли из автомата посетителей ресторана

В Харькове в ночь на 30 марта неизвестные расстреляли из автомата людей, выходивших из ресторана. Один человек погиб, другой был ранен, сообщается на сайте главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«Предварительной проверкой установлено, что 29 марта 2018 года в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно 10 человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, к компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сообщение о вооруженном нападении на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау поступило в дежурную часть около 23:00 по местному времени (совпадает с московским). Двое раненых мужчин 32 и 38 лет были экстренно доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу. Один из них получил огнестрельное ранение головы, другой — ноги. Медработники сообщили о смерти одного пострадавшего.

Нападавшие скрылись, сейчас полиция устанавливает личности подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, в особо тяжких случаях — пожизненное заключение.