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Опубликовано видео установки шумозащитных экранов на Крымском мосту
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Опубликовано видео установки шумозащитных экранов на Крымском мосту
Общество, 10:56
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Опубликовано видео установки шумозащитных экранов на Крымском мосту

Агентство «Крыминформ» опубликовало видео установки строителями шумозащитных экранов на Крымском мосту.

Видео: most.life

Ранее о начале установки защиты от шума на мосту сообщал замначальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора Кайрат Турсунбеков. Он отмечал, что экраны установят вдоль моста со стороны Азовского моря на участке длиной более 700 м от таманских берегов. Также шумозащиту установят со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 км от керченских берегов.

Экраны представляют собой несущие металлические стойки с трехслойными шумозащитными панелями. Каркас экранов изготовлен из нержавеющей стали, шумозащитные элементы сделаны из минераловатных плит, которые не подвержены воздействию погодных условий и открытого огня. В настоящий момент строители возводят экраны на автомобильной части сооружения, позднее их установят и на железнодорожной части моста.

Ранее строители начали укладку асфальта на последних участках Крымского моста. Работы должны быть закончены к апрелю, в мае по автомобильной части сооружения планируют запустить движение.

Теги: Крымский мост , Крым
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