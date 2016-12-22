Китайский акционер увеличил долю в Yota Devices

Компания China Baoli, китайский акционер Yota Devices, закрыла сделку по покупке 10% компании, увеличив свою долю с 30 до 40%. Об этом говорится в сообщении на сайте Гонконгской фондовой биржи.

В феврале 2018 года компания MTH Ltd экс-гендиректора Yota Devices Владислава Мартынова продала China Baoli 10% компании за $15,5 млн.

В 2016 году фонд Telconet бизнесменов Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна, владевших контролем в Yota Devices, продал 30% акций компании China Baoli, сохранив за собой 34,9%.