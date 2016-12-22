Китайский акционер увеличил долю в Yota Devices
Технологии и медиа, 08:56
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Китайский акционер увеличил долю в Yota Devices
Компания China Baoli, китайский акционер Yota Devices, закрыла сделку по покупке 10% компании, увеличив свою долю с 30 до 40%. Об этом говорится в сообщении на сайте Гонконгской фондовой биржи.
В феврале 2018 года компания MTH Ltd экс-гендиректора Yota Devices Владислава Мартынова продала China Baoli 10% компании за $15,5 млн.
В 2016 году фонд Telconet бизнесменов Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна, владевших контролем в Yota Devices, продал 30% акций компании China Baoli, сохранив за собой 34,9%.В декабре 2017 года источник РБК в «Ростехе» сообщал, что госкорпорация намерена реализовать опцион на продажу своей доли в 25,1% акций в Yota Devices за почти 3 млрд руб. По данным директора компании Marsfield (управляет активами Telconet) Екатерины Лапшиной, опционное соглашение заключалось с частными китайскими инвесторами, но она не уточнила их имена. По словам источника РБК, близкого к одному из акционеров Yota Devices, покупателем могла стать зарегистрированная на Британских Виргинских островах офшорная компания Trinity World Management, подконтрольная миноритарному акционеру China Baoli Уинстону Си.