Убийцу по прозвищу Джек Потрошитель приговорили к казни в Китае

Суд Китая приговорил 54-летнего Гао Чэньюна по прозвищу Джек Потрошитель к смертной казни за изнасилование и убийство 11 женщин и девочек в течение 14 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.
Мужчину арестовали в августе 2016 года в собственном продуктовом магазине. Поймать его удалось благодаря образцам ДНК, которые были взяты у одного из его родственников, задержанного за мелкое преступление.
На допросе Гао Чэньюн признался, что убил 11 человек, в том числе восьмилетнюю девочку, в период с 1988 по 2002 год в городе Байинь в провинции Ганьсу и городе Баотоу в автономном округе Внутренняя Монголия.
В июле 2017 года суд Китая приговорил к смертной казни убийцу 19 человек, в том числе троих детей и его собственных родителей. Об этом сообщало агентство «Синьхуа».