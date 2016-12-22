Минобороны показало запуск ракеты «Союз-2.1В» с неназванным спутником

Китай вывел на орбиту два навигационных спутника BeiDou

СКР задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

В Биробиджане умер седьмой за две недели пациент психдиспансера

В Таиланде 20 мигрантов из Мьянмы погибли в загоревшемся на ходу автобусе

СМИ узнали о советах Трампу улучшить отношения с Россией путем жесткости

Посол России в США назвал «теплым» разговор Трампа и Путина после выборов

Tesla отзовет 123 тыс. автомобилей из-за ржавеющих болтов гидроусилителя

Торгпред России в США заявил о попадании в список высылаемых дипломатов

Генконсул России заявил о лишении неприкосновенности резиденции в Сиэтле

Глава Подмосковья поручил регулярно проводить учения после ЧП в Кемерово

Генконсул России опроверг причастность дипмиссии в Сиэтле к шпионажу

Минобороны отчиталось о перехвате шести самолетов-разведчиков за неделю

Белый дом обвинил Россию в еще большем ухудшении отношений с США

В МЧС не увидели оснований для введения режима ЧС в Волоколамске

Земан заявил об отсутствии доказательств у Лондона по «делу Скрипаля»

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло близ Папуа — Новой Гвинеи

Латвия увидела угрозу в планах России запустить ракеты над Балтикой

Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO

Жертвами пожара в жилом доме в Москве стали два человека

Симоньян ответила словами «нас выкинули» на ситуацию с RT в Вашингтоне

Власти Волоколамска прокомментировали введение режима ЧС в городе

Запущенный с Плесецка спутник для Минобороны вышел на контакт

Госдеп назвал незаконной высылку Россией 60 американских дипломатов

В парламенте Британии рассказали о связях Cambridge Analytica с военными

Госдеп прокомментировал закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге

Не тот кабель: что привело к пожару в «Зимней вишне»

Первый матч полуфинала плей-офф по хоккею завершился в овертайме

Евгения Медведева будет вести новое шоу на Первом канале

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