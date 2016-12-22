Китай вывел на орбиту два навигационных спутника BeiDou
Технологии и медиа, 07:20
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Китай вывел на орбиту два навигационных спутника BeiDou
Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-3В» с двумя навигационными спутниками BeiDou-3 (BDS), сообщает Xinhua.
Ракета стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Этот запуск для ракет этого типа стал 269-м по счету.
Оба спутника BDS получили порядковые номера — 30 и 31. Они вышли на целевую орбиту спустя три часа после запуска ракеты. После прохождения серии испытаний аппараты будут работать вместе с шестью ранее запущенными спутниками BeiDou-3.
В июле прошлого года Китай неудачно запустил тяжелую ракету-носитель «Чанчжэн-5» со спутником Shijian-18.