В Таиланде 20 мигрантов из Мьянмы погибли в загоревшемся на ходу автобусе
Общество, 06:15
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В Таиланде 20 мигрантов из Мьянмы погибли в загоревшемся на ходу автобусе
По меньшей мере 20 рабочих-мигрантов из Мьянмы погибли на западе Таиланда в автобусе, который загорелся на ходу, передает Reuters.
По данным агентства, рабочие ехали на заработки в Бангкок. Всего в автобусе находились 47 человек. Из них 20 погибли, еще трое получили ранения. Остальные не пострадали.
По словам водителя автобуса, пожар вспыхнул в середине салона, после чего быстро распространился. Находившимся в задней части автобуса не удалось выбраться и они сгорели заживо.
29 марта в Кемеровской области загорелся перевозивший детей автобус. В нем находились 13 человек, никто не пострадал.