Латвия увидела угрозу в планах России запустить ракеты над Балтикой

Министерство обороны Латвии выразило недовольство планами России провести тренировочные запуски ракет над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море и вызвало российского военного атташе в Латвии Андрея Лобова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Латвии.

В оборонном ведомстве считают, что подобные маневры со стороны России «могут быть расценены как демонстрация силы». Также, как подчеркнули в латвийском Минобороны, такие учения могут угрожать движению кораблей и воздушных судов над Балтийским морем. При этом в ведомстве отметили, что международные договоры не запрещают России проводить на этой территории подобные учения, однако назвали российские учения вызывающими.

«Ограничение определенной территории по меньшей мере на 36 часов не только навредит экономической активности, но и увеличит риск инцидентов. Национальные вооруженные силы будут следить за ходом этих учений, а также будут усиленно следить за государственной границей», — говорится в сообщении.