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В парламенте Британии рассказали о связях Cambridge Analytica с военными
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В парламенте Британии рассказали о связях Cambridge Analytica с военными
Политика, 23:20
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В парламенте Британии рассказали о связях Cambridge Analytica с военными

SCL — материнская компания обвиняемой в несанкционированном сборе данных пользователей Facebook ​Cambridge Analytica — имела доступ к секретным данным властей Великобритании, а также участвовала в тендерах на военные контракты. Об этом сообщает The Guardian. SCL также получила лестные отзывы от Минобороны за тренировочную программу, которую она разработала для «военной группы психологических операций».

Компании был предоставлен регулярный доступ к секретной информации. SCL разработала учебную программу, включающую «засекреченный ситуационный анализ на основе операций в [афганской провинции] Гильменд», — сказано в сообщении. Эта информация содержалась в документах, которые британскому парламенту передал Кристофер Уайли — человек, рассказавший о ситуации с Cambridge Analytica и персональными данными пользователей Facebook. Газета, ссылаясь на документы, пишет, что работа компании получала положительные отзывы в британском Минобороны.

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Также в распоряжении британских парламентариев оказался документ юридического характера, который был в 2014 году послан Стиву Бэннону (позже стал советником Трампа), бывшему гендиректору Cambridge Analytica Александру Никсу и другим людям. В этом документе говорилось о том, насколько Cambridge Analytica и ее руководство могут участвовать в выборах в США при условии, что помощь со стороны иностранных лиц считается в стране незаконной.

Скандал в Cambridge Analytica начался с того, как стало известно о ее сотрудничестве с предвыборным штабом Дональда Трампа и получении личных данных более 50 млн пользователей Facebook.

​​Основатель Facebook Марк Цукерберг 21 марта признал ошибку соцсети, которая предоставила Cambridge Analytics доступ к персональным данным пользователей. В тот же день из Cambridge Analytics уволили исполнительного директора Александра Никса.

Теги: Facebook , утечка , Великобритания , данные пользователей
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