СМИ узнали о разведке авиации Израиля в Иране в обход российских радаров

Два израильских истребителя F-35 совершили разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана, оставшись незамеченными для радаров и средств ПВО ряда стран, в том числе российских систем на территории Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщает кувейтская газета Aljarida.

«Два малозаметных самолета F-35 ушли от всех радаров в регионе, включая российские радары, установленные в Сирии, но ВВС Израиля не раскрывают, проходит ли операция в координации с американской стороной», — сказано в сообщении.

Источник газеты указывает, что истребители смогли пройти необнаруженными через воздушное пространство Сирии и Ирака и пересечь границу с Ираном. В Иране они пролетели в районе городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шира, где могут находиться связанные с ядерной программой Тегерана объекты.

По данным газеты, полет может быть связан с инцидентом, произошедшим в начале февраля, когда истребитель F-16 Военно-воздушных сил Израиля был сбит сирийскими ПВО.

До этого Израиль сбил запущенный с территории Сирии беспилотник. Тель-Авив воспринял это как нарушение воздушного пространства, заявив, что беспилотник принадлежал иранским ВВС. В ответ армия Израиля направила свои самолеты к Сирии и нанесла несколько авиаударов по «иранским системам управления беспилотниками» на территории арабской республики.



При атаке израильских самолетов в Сирии сработала система ПВО — ей удалось сбить один израильский истребитель F-16. Двум его пилотам удалось катапультироваться. Тегеран при этом свою причастность опроверг.