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Эксперты объяснили принцип работы российской системы «Мертвая рука»
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Эксперты объяснили принцип работы российской системы «Мертвая рука»
Политика, 19:42
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Эксперты объяснили принцип работы российской системы «Мертвая рука»

Российская система управления ядерными ударами «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука», устроена таким образом, что, если будет нанесен удар по пунктам ее управления, система автоматически нанесет ответный ядерный удар. Об этом в разговоре с РБК заявил главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

Ранее британская The Daily Star сообщила, что российский «Периметр» — «устройство судного дня» — продолжает совершенствоваться. Разработанная во времена холодной войны система, по словам военного эксперта Брюса Блэра, является способом предотвращения ядерной войны.

«Запад подумает дважды, если будет соблазн применить ядерное оружие», — добавлял эксперт.

Как пояснил РБК Мураховский, система включает в себя сеть специальных датчиков и канал связи с системой предупреждения ракетного нападения.

«Если на датчики поступает информация о радиоактивности, которая свидетельствуют о подрыве в России ядерных боеприпасов, то автоматически запускаются ракеты, которые оснащены не боевыми частями, а передатчиками сигналов, которые выдают коды боевого управления на старт соответствующих ядерных средств России», — пояснил он.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин заявил РБК, что система «Периметр» является одной из самых секретных «вещей, которые вообще у нас есть». «Эта система инициирует ответный удар по США даже в том случае, если все руководство [России] погибло от их первого удара», — пояснил он.

С ним не согласен главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Дворкин. По его словам, такой системы, которая могла бы автоматически без решения высшего руководства запускать ракеты для ответного удара, «в России нет».

«[Такие публикации в СМИ] связаны с общим подъемом милитаризированного психоза, подогреваемого угрозами военных действий», — сказал в разговоре с РБК научный сотрудник.

Теги: система управления , ядерные вооружения
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