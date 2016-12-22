АЛРОСА получила гарантию в 8,5 млрд руб. от ВТБ для получения субсидии

Компания «АЛРОСА» получила от ВТБ банковскую гарантию на сумму свыше 8,5 млрд руб. для получения субсидии на освоение Верхне-Мунского алмазного месторождения в Якутии. Об этом говорится в сообщении компании.
Банковская гарантия выдана до конца 2020 года. Бенефициаром выступает Минвостокразвития. Первый транш субсидии в размере 1,3 млрд руб. АЛРОСА получит уже в ближайшие дни.
«Всего до конца текущего года компании будут компенсированы 3,5 млрд руб., потраченные на строительство [технологического] проезда [к месторождению]. Остальные 5 млрд руб. будут выплачены в течение следующих двух лет», — сказал заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» Алексей Филипповский.
«Одним из условий получения субсидии является финобеспечение в виде независимой гарантии, выданной банком. Мы провели тендер, по итогам которого выбрали ВТБ, предложивший наиболее выгодные для нас условия», — добавил он.
Верхне-Мунское месторождение — крупнейший инвестиционный проект компании «АЛРОСА». Оно находится в 170 км от Удачнинского ГОКа. К настоящему моменту разведаны четыре кимберлитовые трубки: «Заполярная», «Деймос», «Новинка», «Комсомольская-Магнитная», чьи совокупные запасы составляют 64,8 млн т руды со средним содержанием около 0,6 карата на тонну. Разработку месторождения планируется осуществлять до 2041 года. Запуск месторождения в промышленную эксплуатацию запланирован на 2018 год.