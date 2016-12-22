В Донбасс прибыл 75-й гуманитарный конвой из России

​Автомобили 75-й гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения в Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Южного регионального центра МЧС России.

«В настоящее время на специальных пунктах приема груза в Донецке и Луганске происходит разгрузка гуманитарной помощи. Потом груз будут распределен среди нуждающегося населения», — сказал он.

Жителям Донбасса доставили более 400 т гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, учебной литературы и предметов первой необходимости.

МЧС занимается отправкой гуманитарных конвоев в Донбасс с августа 2014 года.