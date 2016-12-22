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«Ростех» и Renault конвертируют 61,4 млрд руб. долга АвтоВАЗа в акции
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«Ростех» и Renault конвертируют 61,4 млрд руб. долга АвтоВАЗа в акции
Бизнес, 28 мар, 23:35
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«Ростех» и Renault конвертируют 61,4 млрд руб. долга АвтоВАЗа в акции

Французская компания Renault и госкорпорация «Ростех» переуступили дебиторскую задолженность и займы на 61,4 млрд руб. голландской Alliance Rostec Auto B.V., которая является их совместным предприятием, контролирующим АвтоВАЗ. Об этом говорится в сообщении Renault.

«Два партнера (Renault и «Ростех». — РБК) передали по 30,7 млрд руб. дебиторской задолженности и займов Alliance Rostec Auto B.V., которые будут конвертированы в новые акции, выпущенные АвтоВАЗом», — говорится в сообщении. В Renault отметили, что «сделка, стоимостью 61,4 млрд рублей, предназначена для пополнения собственного капитала АвтоВАЗа, является основным шагом в процессе рекапитализации, начатом в декабре 2016 года».

АвтоВАЗ по итогам года сократил убыток в 4,6 раза
Бизнес

В сообщении французской компании отмечается, что процесс допэмиссии акций АвтоВАЗа по закрытой подписке завершится в апреле.

В 2015 году АвтоВАЗ получил рекордный убыток в 74 млрд руб. по МСФО — это втрое больше, чем годом ранее. В 2016 году основные акционеры завода — альянс Renault-Nissan и «Ростех» — в целях оздоровления решили провести докапитализацию завода. В рамках первого этапа финансового оздоровления в декабре того же года АвтоВАЗ привлек 26,1 млрд руб. Акционерами АвтоВАЗа тогда стали кипрская «дочка» «Ренессанс Капитала» Renaissance Securities, которая приобрела 1,25 млрд акций за 11,25 млрд руб. (что составляло 24,09% капитала завода). По итогам 2016 года чистый убыток компании составил почти 45 млрд руб.

В марте 2017 года начался второй этап докапитализации. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял о планах завершить докапитализацию АвтоВАЗа до конца первого квартала 2018 года.

Теги: «Ростех» , Renault , АвтоВАЗ
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