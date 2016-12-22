Индия запросила у Facebook разъяснений об утечке данных пользователей

Власти Индии попросили администрацию Facebook предоставить подробную информацию о возможной утечке данных граждан, зарегистрированных в соцсети. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на заявление правительства. Власти также хотят выяснить, была ли компания или ее партнеры причастны к попыткам повлиять на электоральные процессы в Индии. Данные правительство страны просит предоставить до 7 апреля.
«Мы полагаем, что есть необходимость в дополнительной информации об утечке данных с Facebook. Соответствующее письмо было направлено в Facebook Министерством коммуникаций и информационных технологий», — приводит издание заявление правительства.
Ранее Нью-Дели направил запрос в компанию Cambridge Analytica, которая и получила данные пользователей соцсети. Власти Индии намерены узнать, использовала ли эта британская компания персональные данные и если да, то как именно.
В середине марта The New York Times опубликовала материал о том, что Cambridge Analytica — компания, занимающаяся политической рекламой, — через приложение собирала персональные данные пользователей Facebook и составляла психологические портреты избирателей США. Речь идет о данных более 50 млн пользователей соцсети, причем пользователи не давали согласия на сбор информации. По данным газеты, компания сотрудничала со штабом победившего на президентских выборах 2016 года Дональда Трампа.
Основатель Facebook Марк Цукерберг 21 марта признал ошибку соцсети, которая предоставила Cambridge Analytics доступ к персональным данным пользователей. 27 марта телеканал CNN узнал о возможном выступлении Цукерберга в конгрессе США на слушаниях по защите персональных данных. До сих пор он отказывался явиться в парламент Британии для дачи показаний по делу о сборе данных пользователей и предлагал парламентариям вместо этого задать вопросы его заместителям.