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Индия запросила у Facebook разъяснений об утечке данных пользователей
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Индия запросила у Facebook разъяснений об утечке данных пользователей
Технологии и медиа, 22:53
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Индия запросила у Facebook разъяснений об утечке данных пользователей

Власти Индии попросили администрацию Facebook предоставить подробную информацию о возможной утечке данных граждан, зарегистрированных в соцсети. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на заявление правительства. Власти также хотят выяснить, была ли компания или ее партнеры причастны к попыткам повлиять на электоральные процессы в Индии. Данные правительство страны просит предоставить до 7 апреля.

«Мы полагаем, что есть необходимость в дополнительной информации об утечке данных с Facebook. Соответствующее письмо было направлено в Facebook Министерством коммуникаций и информационных технологий», — приводит издание заявление правительства.

Манипуляции неизбежны: о чем говорит скандал с утечкой данных из Facebook
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Ранее Нью-Дели направил запрос в компанию Cambridge Analytica, которая и получила данные пользователей соцсети. Власти Индии намерены узнать, использовала ли эта британская компания персональные данные и если да, то как именно.

В середине марта The New York Times опубликовала материал о том, что Cambridge Analytica — компания, занимающаяся политической рекламой, — через приложение собирала персональные данные пользователей Facebook и составляла психологические портреты избирателей США. Речь идет о данных более 50 млн пользователей соцсети, причем пользователи не давали согласия на сбор информации.​ По данным газеты, компания сотрудничала со штабом победившего на президентских выборах 2016 года Дональда Трампа.

Основатель Facebook Марк Цукерберг 21 марта признал ошибку соцсети, которая предоставила Cambridge Analytics доступ к персональным данным пользователей. 27 марта телеканал CNN узнал о возможном выступлении Цукерберга в конгрессе США на слушаниях по защите персональных данных. До сих пор он отказывался явиться в парламент Британии для дачи показаний по делу о сборе данных пользователей и предлагал парламентариям вместо этого задать вопросы его заместителям.
 

Теги: Индия , Facebook , Марк Цукерберг , утечка данных
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