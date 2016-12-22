Затулин прокомментировал запрет на въезд в Эстонию

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил о своей «признательности» Эстонии за запрет на въезд в страну. Об этом он рассказал РБК.

«Могу выразить признательность властям Эстонии — они это сделали не когда я был в Эстонии, а за день до моего приезда, предупредили меня. Также выражаю сожаление по этому поводу», — сказал он. Эстония стала третьей страной для депутата после Украины и Азербайджана, в которую ему запретили въезд, отметил он. Парламентарий связал это решение с тем, что он депутат из России, и что к его избирательному округу приписаны 20 тыс. человек, которые прописаны в Эстонии.

Решение о запрете на въезд для Затулина приняло МВД Эстонии, сообщает на своей странице в Facebook российское посольство. Как отмечается в сообщении, в российской дипмиссии рассматривают такой шаг как «недружественный», который наносит ущерб отношениям между Россией и Эстонией и который способен «самым негативным образом отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства».

В посольстве рассказали, что Затулин хотел приехать в Эстонию 29 марта, чтобы встретиться с соотечественниками, которые живут в Таллине и Нарве. В российской дипломатической миссии отметили, что в сентябре 2016 года депутат был избран в Государственную думу, и в выборах также принимали участие граждане России, живущие на северо-востоке Эстонии. «Встречи со своими избирателями являются прямой обязанностью депутата, что и планировал сделать Затулин», — отмечается в сообщении.