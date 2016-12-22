Коалиция США признала 855 гражданских жертв авиаударов в Сирии и Ираке

С 2014 года в результате авиаударов коалиции во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке погибли 855 мирных жителей, говорится в ежемесячном отчете командования объединенными силами.

Как говорится в сообщении, с конца февраля из Сирии и Ирака поступило 485 сообщений о жертвах среди мирного населения при ударах коалиции по ИГ. Из них проверены 84, а 78 признаны не соответствующими действительности. «К настоящему дню, базируясь на доступной информации, коалиция оценивает непреднамеренные жертвы среди гражданского населения от своих ударов не менее чем в 855 человек с момента начала операции», — следует из документа.

В то же время коалиция сообщает, что с 2014 года она нанесла 29 225 ударов по целям в Ираке и Сирии, с которыми связаны 2135 сообщений о возможных гражданских жертвах. Из них соответствующими истине командованием признаны 224.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ. В Сирии они действуют без согласия Дамаска.

