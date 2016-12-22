Военные сообщили об изъятии у боевиков в Гуте 23 поясов смертников

У боевиков, покинувших поселок Арбил в Восточной Гуте изъяты 23 пояса смертников, заявили в Минобороны России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня ночью при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников. Сутками ранее российской военной полицией и сирийской полицией были изъяты восемь поясов смертников. Также у выходящих боевиков были изъяты 289 гранат», — отметили в министерстве.

Ранее Минобороны сообщило, что с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты организован выход более 120 тыс. человек.

Операция сирийской армии в пригороде Дамаска Восточная Гута продолжается с 18 февраля. На данный момент от группировок очищено 90% территории анклава. 24 марта сирийская армия взяла под контроль города Айн-Терма и Хараста.