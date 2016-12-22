СКР завел дело о невыплате зарплат работникам «Агроэнерго» на 24 млн руб.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам свинокомплекса «Агроэнерго». Об этом говорится в сообщении на сайте управления СКР по Хабаровскому краю.

Дело завели по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). По версии следствия, с ноября 2017 года по февраль 2018 года руководство свинокомплекса задолжало работникам более 24 млн руб. Следователи провели обыск на мероприятии, в настоящий момент руководство «Агроэнерго» допрашивается. Имущество свинокомплекса изымается, на часть имущества также наложен арест.

Как отмечало 21 марта минсельхозразвития Хабаровского края, в последнее время на свинокомплексе «Агроэнерго» происходило сокращение поголовья свиней, а также росли долги по зарплате, налогам и кредитам. В 2017 году «Агроэнерго» получило 15,8 млн руб. в качестве господдержки.