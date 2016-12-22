Компания Фридмана выиграла три нефтегазовых блока на Мексиканском шельфе

Компания Deutsche Erdoel Mexico (мексиканская «дочка» Deutsche Erdoel AG, подконтрольная L1 Energy собственников «Альфа-Групп» во главе с миллиардером Михаилом Фридманом) выиграла 16-й, 17-й и 30-й нефтегазовый блоки на шельфе Мексиканского залива во время открытого аукциона. Об этом сообщает издание El Economista.

Deutsche Erdoel Mexico подавала заявку в консорциуме с мексиканской нефтегазовой компанией Pemex и испанской Companía Espanola de Petroleo (CEPSA). Выигранные участки находятся в провинции Тампико Мисантла Веракруз. Консорциум предложил участие государства в проектах на уровне 24,23% по 16-му участку и 35,51% по 17-му участку. Позднее стало известно, что Deutsche Erdoel Mexico также выиграла 30-й нефтегазовый блок на мексиканском шельфе в консорциуме с компанией Premier. Консорциуму «Лукойла» и итальянской нефтегазовой компании Eni достался 28-й блок.

В октябре 2017 года DEA сообщила о покупке 50-процентной доли в проекте разработки нефтяного месторождения Огаррио в Мексике. Лицензионным партнером DEA станет Pemex, сумма сделки составила $404 млн.