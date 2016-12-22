Эр-Рияд рассказал о возможной десятилетней сделке ОПЕК и России

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд сообщил, что ​Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия рассматривают продление сделки по ограничению поставок нефти. Об этом Аль Сауд сообщил в интервью Reuters.

«Мы работаем над тем, чтобы перейти от годового соглашения к соглашению на 10–20 лет. Такая договоренность есть, мы пока прорабатываем этот вопрос», — рассказал он.

В настоящее время соглашение о сокращении добычи действует до конца 2018 года. Ранее, по данным «Интерфакса», глава Минэнерго Александр Новак признавал, что о будущем текущих договоренностей с ОПЕК говорить пока рано. «Когда мы достигнем цели — пока трудно сказать, нужно смотреть, мониторить, прогнозировать», — отмечал министр.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) подписали соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн барр. в сутки, с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходится на Россию. Соглашение сперва заключили на первое полугодие 2017 года, затем оно неоднократно продлевалось. Последний раз сделка была продлена в ноябре прошлого года.