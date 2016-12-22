В «Зените» рассказали об условиях объединения входящих в группу банков

Банковская группа «Зенит» в рамках новой cтратегии развития до 2020 года объединит все кредитные организации группы на одной лицензии. Такая интеграция позволит ежегодно экономить 1,5 млрд руб. О подробностях объединения банков, входящих в банковскую группу «Зенит», и предполагаемых финансовых результатах во вторник, 27 марта, рассказало руководство группы в ходе презентации новой стратегии развития до 2020 года, передает корреспондент РБК.

«В рамках нашей стратегии мы будем в течение двух лет, в 2018–2019 годах, объединять все банки на одной лицензии, технологической платформе и продуктовом ряде», — сказал председатель правления банка «Зенит» Олег Машталяр. По его словам, объединение позволит более успешно конкурировать на текущем банковском рынке за своего клиента. «Объединяя пять банков на одной лицензии, по нашим расчетам, мы экономим 1,5 млрд руб. в год», — сказал Машталяр.

На текущий момент интеграция банков группы, предполагающая технологическое и юридическое объединение банков, а также унификацию продуктовой линейки и стандартов клиентского сервиса, уже начата. Объединенный банк «Зенит» останется универсальным банком, предлагая во всех клиентских продуктовых сегментах свой набор продуктов, отметил Олег Машталяр. Такое решение, по его словам, было принято в ходе диалога менеджмента банка с контролирующим акционером банковской группы «Зенит» ПАО «Татнефть».

Начальник управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов ПАО «Татнефть» Александр Тищенко добавил, что в рамках трехлетней стратегии нефтяная компания останется контролирующим акционером банковской группы. «В любом случае, все зависит, в первую очередь, от того, какие результаты покажет банк. Банк должен пройти достойно этот путь и доказать, что те цифры и те показатели, которые заложены в стратегию, могут быть выполнены. Пока у «Татнефти» есть определенный оптимизм, в первую очередь связанный с командой банка», — добавил Тищенко.

Согласно новой стратегии, чистые активы группы за три года должны вырасти с 260 млрд до 300 млрд руб., доходность на капитал (ROE) составит 15%. «Это не заоблачная цифра, но тем не менее, это, по сути, отражает риск-аппетит нашего акционера, это одна из основных задач, которая была поставлена перед менеджментом», — отметил Машталяр. Он также добавил, что основные задачи, поставленные ключевым акционером банковской группы, — это контролируемый риск и умеренный в среднем по рынку доход.

При этом портфель корпоративного бизнеса объединенного банка «Зенит» к 1 января 2021 года сократится с 103 млрд до 73 млрд руб., а розничный портфель покажет рост с 35 млрд до 61 млрд руб., ожидают в банке. В сегменте малого и среднего бизнеса также предполагается рост портфеля с 19 млрд до 45 млрд руб. То есть совокупно розничный бизнес и МСБ превысят 100 млрд руб., отметил финансовый директор банка «Зенит» Михаил Степанов.

В банковскую группу «Зенит» входят «Зенит», «Зенит Сочи», Спиритбанк, банк «Девон-Кредит» и ЛКБ, говорится на сайте организации. Также отмечается, что группа входит в топ-40 российских банков по размеру активов.

Машталяр возглавил банк в 2017 году, а до того работал в МДМ Банке. Прошлогодние кадровые перестановки были проведены для повышения эффективности деятельности группы, рассказали в августе 2017 года РБК в банке.