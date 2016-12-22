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Додон осудил решение правительства Молдавии выслать российских дипломатов
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Додон осудил решение правительства Молдавии выслать российских дипломатов
Отравление Скрипаля в Британии, 18:02
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Додон осудил решение правительства Молдавии выслать российских дипломатов

Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение правительства страны выслать российских дипломатов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию», — написал он. Додон подчеркнул, что у Молдавии нет никаких «союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы предпринимать подобные шаги из принципа блоковой солидарности».

Он обратил внимание на то, что некоторые страны — члены НАТО, такие как Словакия, Турция и Австрия, которая входит в ЕС — отказались участвовать в этом «коллективном антироссийском демарше». По мнению Додона, высылка дипломатов является «вдвойне абсурдным шагом» после визита в Молдавию замминистра​ иностранных дел России Григория Карасина, в ходе которого представители молдавских властей «высказались за восстановление нормальных отношений с Москвой».

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Президент страны заверил, что сделает все возможное, чтобы отношения между двумя странами «не пострадали от антироссийской провокации». «Но, очевидно, что лишь после парламентских выборов этой осени мы восстановим стратегическое партнерство с Российской Федерацией на всех уровнях», — уверен он.

О решении выслать российских дипломатов 26 марта объявили более 20 стран, в числе которых Канада, США, ряд стран ЕС, Украина. Такое решение было принято этими странами в знак солидарности с позицией Лондона, который считает ​Россию причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

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На следующий день о высылке российских дипломатов также объявили Австралия, Ирландия и Молдавия. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии заявило, что страну покинут трое работников российской дипмиссии. Послу России в Молдавии Фариту Мухаметшину была вручена нота, которая объявляет трех дипломатов персонами нон грата. Они должны покинуть страну в течение недели. В сообщении МИДа отмечается, что такая мера была принята в знак солидарности с Великобританией, которая рассматривает отравление Скрипалей​ «как угрозу коллективной безопасности и международному праву».

Российские власти обвинения Лондона отрицают и называют их безосновательными. После сообщений о массовой высылке дипломатов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что МИД России проведет анализ возможного ответа. «Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности», — говорил он.

Теги: Игорь Додон , Молдавия
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