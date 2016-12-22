Голикова заявила о ₽8 трлн допрасходов на реализацию стратегических задач

Реализация стратегических задач, поставленных президентом, потребует допрасходов в течение шести лет в размере 8 трлн руб. Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства финансов, сообщает ТАСС.

«Чтобы эффективно и с заданными целевыми установками реализовывать порученные президентом страны приоритеты, надо продумать механизм их реализации, так как существующие сегодня госпрограммы не охватывают ресурсы регионов», — добавила она.

Глава Счетной палаты отметила, что России нужны темпы роста экономики выше 4% в год. Такие показатели были в 2011 году. «Учитывая, что одномоментно за один год не выйти на такие темпы экономического роста, следовательно в последующие годы необходимо будет наверстывать упущенное», — сказала Голикова.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о новых целях по модернизации экономики, которые вскоре должны оформиться в новые «майские указы». В следующие шесть лет, по словам президента, будут увеличены расходы на образование, здравоохранение, инфраструктуру и городскую среду. Экономика России должна войти в пятерку крупнейших в мире, поручил президент.