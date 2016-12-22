Норвегия вышлет одного российского дипломата в связи с «делом Скрипаля»

Из Норвегии будет выслан один российский дипломат в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта в британском городе Солсбери. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Норвегии.
Всего 26 марта страны Евросоюза, США, Канада и Украины выслали более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Соединенным Королевством, которое обвиняет Россию в отравлении Скрипалей. В МИД России пообещали отреагировать на эти действия. В Кремле также заявили, что ответ от России будет зеркальным.
Кроме того, в США будет закрыто генконсульство России в Сиэтле. Российское посольство в США в ответ на действия американских властей открыло голосование за закрытие одной из трех дипмиссий США в России.
Высылку российских дипломатов начала Великобритания — ранее в марте из Лондона были выдворены 23 сотрудника дипмиссии в знак протеста с действиями Москвы. Из России выслали такое же количество британских дипломатов, а также прекратили работу Британского совета и потребовали закрыть консульство Великобритании в Санкт-Петербурге.