Евро вырос на фоне новостей о высылке российских дипломатов

Курс евро превысил 71 руб. впервые с 20 марта на фоне новостей о высылке российских дипломатов из стран ЕС, США, Канады и Украины. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Курс евро поднимался до 71,28 руб., это на 0,82 руб. выше курса открытия. Курс доллара поднимался до 57,25 руб. — на 0,35 руб. больше курса открытия.
Ранее 26 марта ряд стран ЕС, а также США и Украина объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». В общей сложности меры коснулись более чем 100 сотрудников дипмиссий.
14 марта о высылке в связи с «делом Скрипаля» 23 российских дипломатов объявила Великобритания.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери 4 марта. Причиной стало отравление неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что речь идет о разработанном в России нервно-паралитическом веществе «Новичок», и виновницей случившегося «с большой вероятностью» является Россия.