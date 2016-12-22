Сестра и адвокаты Савченко рассказали о ее содержании в СИЗО

Сестра депутата Верховной Рады Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов, рассказала об условиях ее содержания в СИЗО. Интервью Веры Савченко опубликовал телеканал «112 Украина».
По словам Веры Савченко, камера не отапливается, и ее сестра просила в связи с этим дополнительное одеяло. Кроме этого, она знает только то, что в помещении ведется видеонаблюдение.
Адвокаты сообщили «112 Украина», что Савченко продолжает объявленную в день задержания голодовку. «Честно говоря, похудела, осунулась немного, но улыбается», — рассказал один из защитников Дмитрий Бугай.
23 марта Савченко во время заседания суда по избранию меры пресечения заявила, что украинский СИЗО в некоторых моментах хуже российского. «В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры», — заявила она.
Савченко была задержана СБУ 22 марта. На следующий день суд определил, что это задержание было незаконным, однако арестовал депутата на два месяца без права внесения залога.
В СБУ считают, что Савченко вместе с задержанным ранее главой «Офицерского корпуса» Владимиром Рубаном планировала организацию терактов в Киеве, покушения на жизнь высших руководителей страны, включая президента Украины Петра Порошенко, и теракта в здании парламента.