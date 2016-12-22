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«Самолет Девелопмент» построит первый проект в Москве
Бизнес, 10:07
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«Самолет Девелопмент» построит первый проект в Москве
Один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, «Самолет Девелопмент», запустит свой первый проект в Москве. Компания реализует 1,5 млн кв. м на земле Александра Клячина и Романа Абрамовича в Молжанинове

ООО «Самолет две столицы», входящее в группу компаний «Самолет», договорилось об освоении 136 га в районе Молжаниново на севере Москвы, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении РБК). Соглашение об этом было подписано с АО «Химки-Молжаниново» (ранее КСХП «Химки»), принадлежащем компаниям Gleden Invest Александра Клячина (состояние $1,3 млрд, по данным Forbes) и Millhouse Романа Абрамовича (состояние $9,1 млрд, 12-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»).

Проект предусматривает строительство жилого микрорайона общей площадью 1,5 млн кв. м. Всего же на территории 800 га, принадлежащей АО «Химки-Молжаниново», предполагается построить 3,55 млн кв. м, из которых только 1,86 млн кв. м будет жильем, остальное — промышленные, коммерческие и общественные объекты, в том числе детские сады и школы. О согласовании этого проекта московскими чиновниками в октябре 2017 года писала газета «Ведомости». Сейчас партнерами ведется разработка проекта планировки территории, продажи в новом комплексе «Самолет» запустит в начале 2019 года.

До 27 июня 2017 года «Химки-Молжаниново» называлась КСХП «Химки». Она известна своей многолетней тяжбой со шведским ретейлером IKEA. В 1991 году своим решением депутаты Химок передали КСХП «Химки» более 1,5 тыс. га, а спустя два года глава Химок изъял у предприятия земельный участок площадью 21 га, передав схожий участок IKEA. Шведы построили два 15-этажных здания, в одном из которых разместился центральный офис компании. В 2014 году КСХП «Химки» подало иск в суд, заявив о незаконности лишения компании земли. Компания потребовала отобрать у IKEA участок и снести все постройки. После нескольких лет споров в судах Верховный суд подтвердил право IKEA владеть землей, но в июне 2017 году представители КСХП вновь обратились в суд с просьбой пересмотреть определение Верховного суда.

«Самолет Девелопмент» основана в 2012 году и специализируется на жилищном строительстве. В портфеле компании больше десяти жилых проектов в Подмосковье, крупнейший из которых — «Пригород Лесное» в Видном на 3,5 млн кв. м. Акционеры компании — гендиректор Игорь Евтушевский, бизнесмен Михаил Кенин (держатель 11,1% ПАО «Русская аквакультура») и «Инвест АГ» (управляет инвестициями акционеров группы Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова).
Теги: Строительство , «Самолет Девелопмент»
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