Российские истребители на учениях перебазировались на Южные Курилы

На запасной аэродром на Южных Курилах была переброшена пара истребителей Су-35С в рамках учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, передает «РИА Новости»

«Пара новейших истребителей Су-35С выполнила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром «Буревестник» на остров Итуруп», — заявили военные.

После выполнения учебных летно-тактических заданий экипажи вернулись обратно, добавили в пресс-службе Восточного военного округа.

Южные Курилы (острова Кунашир, Хабомаи и Шикотан) являются объектом территориального спора между Россией и Японией. Острова отошли к СССР в 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне, однако мирный договор между Токио и Москвой до сих пор не подписан. Япония считает Южные Курилы временно оккупированными Северными территориями и протестует против любой военной деятельности здесь. Так, в последний раз японский МИД выразил протест в связи с антитеррористическими учениями на островах, которые прошли в начале февраля. В них участвовали около 2 тыс. военных и до 500 единиц техники. Кроме того, в 2016 году российское Минобороны заявляло о планах разместить на островах новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а в 2017 году — о намерении разместить одну дивизию и базу ВМФ. Все это также вызвало возражения в Токио.