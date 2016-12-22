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Памфилова заявила о вбросах бюллетеней «в пользу других кандидатов»
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Памфилова заявила о вбросах бюллетеней «в пользу других кандидатов»
Выборы президента России, 25 мар, 20:47
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Памфилова заявила о вбросах бюллетеней «в пользу других кандидатов»

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что вбросы на президентских выборах были не в пользу «кандидата от власти». Об этом она заявила в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ, сообщается на его сайте.

«У нас есть информация по крайней мере в нескольких случаях, по-моему, в том числе и в Люберцах, что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата», — сказала Памфилова. В пользу кого именно вбрасывали бюллетени, глава ЦИК не уточнила.

Памфилова отметила, что не понимает, чем руководствовались те, кто занимались вбросами. Она рассказала, что таких случаев было немного, но у каждого из них были разные причины.

Во вторник, 20 марта, глава ЦИК заявляла, что результаты выборов были отменены всего на семи участках, которые находились в Дагестане, Московской, Кемеровской и Тюменской областях. По ее словам, некоторые нарушения являлись подготовленными сознательно провокациями и фальсификациями. В среду, 21 марта, Центральная избирательная комиссия аннулировала итоги голосования на 14 участках.

В четверг, 22 марта, Памфилова заявила, что важных для общих итогов выборов нарушений ЦИК не зарегистрировала. «Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты свободного волеизъявления, несмотря на инсинуации, на этих выборах допущено не было», — заявила глава Центральной избирательной комиссии.

Теги: Элла Памфилова , Выборы , выборы президента
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