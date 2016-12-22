Путин после победы на выборах сформирует новый кабмин и администрацию

Президент России Владимир Путин в первую очередь займется реализацией дорожной карты по выполнению положений послания Федеральному собранию и сформирует «новую команду, которая пойдет дальше». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Итоги недели» на НТВ, сообщается на сайте телеканала.



Он отметил, что российский лидер сформирует кабинет министров и администрацию президента. «И дальше — в путь, за работу», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что для Путина приоритет — это внутренние проблемы России, которыми российский лидер занимается круглосуточно и каждый день. «Свидетелем этого я являюсь постоянно. Без выходных, без четких часов рабочего дня. Вот это является его приоритетом», — сказал Песков.

В понедельник, 19 марта, Путин на встрече с сопредседателем своего предвыборного штаба заявил, что главные задачи, которые необходимо будет решить, — рост экономики и повышение обороноспособности России. Тогда российский лидер сказал, что «внутренняя повестка дня» — это «основное», чем будет необходимо заняться, в том числе такими вопросами, как развитие инновационных отраслей, здравоохранения и образования, для того чтобы «двигать Россию вперед» и поднимать уровень жизни в стране.



В понедельник, 19 марта, Путин заявил, что в составе кабинета министров произойдут изменения после церемонии инаугурации. Однако российский лидер не уточнил, кого именно и на каких должностях он видит.