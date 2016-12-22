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СМИ сообщили о договоренности Uber о продаже части своего бизнеса в Азии
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СМИ сообщили о договоренности Uber о продаже части своего бизнеса в Азии
Бизнес, 25 мар, 15:45
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СМИ сообщили о договоренности Uber о продаже части своего бизнеса в Азии

Американская компания Uber Technologies Inc. достигла соглашения по продаже части своего бизнеса на юго-востоке Азии своему конкуренту — малазийской технологической компании, которая предлагает услуги такси, Grab. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, сообщает Bloomberg.

По словам собеседника агентства, дальнейшее обсуждение сделки может пройти в понедельник, 25 марта, в Сингапуре. Источник рассказал, что ​по сделке Uber продаст часть бизнеса, который она ведет в Азии, в том числе Uber Eats. Bloomberg отмечает, что после продажи Uber покинет этот сегмент рынка и Grab станет крупным игроком, главным конкурентом которого станет индонезийская логистическая компания Go-Jek.

Представители Grab и Uber никак не комментируют эту информацию.

Bloomberg сообщает, что ранее бывший глава и сооснователь Uber Трэвис Каланик продал бизнес компании в Китае в 2016 году, чтобы получить 17,5% акций в китайской каршеринговой компании Didi Chuxing. В феврале сообщалось, что «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по слиянию бизнеса компаний в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В объединенной компании «Яндекс» стал владеть 59,3% акций, Uber — 36,9%, а сотрудники новой структуры — 3,8%. Объем инвестиций Uber составил $225 млн, «Яндекса» — $100 млн.

Grab предлагает широкий спектр услуг такси и в сфере логистики. Ее приложением пользуются более 86 млн человек, и она предоставляет услуги в 190 городах в Сингапуре, Индонезии, Филиппинах, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже.

Теги: Uber Technologies Inc , продажа бизнеса , Такси
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