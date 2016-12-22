Компания «Ильюшин» рассказала о работе над новым «убийцей подлодок»
Технологии и медиа, 25 мар, 11:58
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Компания «Ильюшин» рассказала о работе над новым «убийцей подлодок»
Авиационный комплекс имени Ильюшина работает над проектами нового противолодочного самолета, который в будущем заменит Ил-38, известный как «убийца подлодок». Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе компании.
По словам сотрудника пресс-службы, речь может идти как о разработке противолодочного самолета на базе существующих моделей самолетов типа «Ил», так и о создании совершенно нового типа самолета.
Противолодочный самолет Ил-38 разработан на базе пассажирского Ил-18-В. Эскизный проект представлен в 1961 году, серийное производство начато в 1967-м. В настоящее время находится на вооружении в России и Индии.