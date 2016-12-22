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Сотовые операторы заявили о росте аудитории Facebook и Instagram в России
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Сотовые операторы заявили о росте аудитории Facebook и Instagram в России
Технологии и медиа, 23 мар, 13:23
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Сотовые операторы заявили о росте аудитории Facebook и Instagram в России

Аудитория Facebook и Instagram среди абонентов «ВымпелКома» (оказывает услуги мобильной связи под брендом «Билайн») с января по декабрь 2017 года выросла на 22% у каждой, говорится в исследовании компании (есть у РБК). «ВымпелКом» основывался на анализе big data своих абонентов. На конец декабря оператор обслуживал 58,2 млн абонентов сотовой связи. Учитывались пользователи приложений Facebook и Instagram, которые хотя бы раз в месяц проявляли онлайн-активность. По мнению пресс-секретаря «ВымпелКома» Анны Айбашевой, увеличение количества пользователей этих социальных сетей среди их абонентов может быть связано в частности с появлением дополнительных функций, таких как коммерческие аккаунты и «сториз» в Instagram.

При этом в декабре 2017 года в среднем на одного пользователя приходилось около 2,5 социальной сети, тогда как в начале года этот показатель составлял 2,3 сети, отмечается в исследовании «ВымпелКома». Среди абонентов компании лидирующие позиции по количеству пользователей занимают «ВКонтакте» и «Одноклассники». Тем не менее, количество пользователей данных соцсетей в декабре снизилось по сравнению с январем 2017 года на 0,6% и 2,4% соответственно.

В среднем в соцсетях абоненты «ВымпелКома» проводили 1,5 часа в день. Больше всего времени они тратили на «ВКонтакте» (три часа в день) и Instagram (два часа). В «Одноклассниках» абоненты в среднем проводили по часу в день, на Facebook — всего 20 минут.

Другие данные

По словам представителя пресс-службы «МегаФона» (на конец 2017 года обслуживала 75,4 млн абонентов), число пользователей соцсетей в целом выросло более чем на 30% за год. Самыми популярными соцсетями по количеству абонентов этот оператор называет Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Представитель «МегаФона» отметил, что Facebook была на первом месте по приросту количества пользователей (насколько выросла аудитория этой сети среди абонентов оператора, он не уточнил). На втором месте по приросту пользователей была Instagram (+40%), аудитория «ВКонтакте» выросла на 15%, «Одноклассников» — на 12%, рассказал представитель «МегаФона».

Однако исследовательская компания MediaScope не зафиксировала роста аудитории Facebook и Instagram в 2017 году. По ее данным, аудитория Facebook среди пользователей в возрасте от 12 до 64 лет в городах с населением более 700 тыс. человек в декабре 2017 года выросла на 1,3% по сравнению с январем, до 11,95 млн человек. Аудитория Instagram с января по сентябрь (последние данные) увеличилась на 7,5%, до 11,69 млн пользователей. Учитывая только мобильные устройства, динамика также была не похожа на то, что зафиксировали «ВымпелКом» и «МегаФон»: аудитория Facebook выросла на 1,7%, до 7,3 млн пользователей, у Instagram — увеличилась на 8%, до 8,55 млн пользователей, следует из данных MediaScope.

Представитель пресс-службы МТС Алексей Меркутов сообщил, что количество пользователей социальных сетей среди абонентов МТС в 2017 году существенно не изменилось, но объем трафика в Facebook и Instagram вырос почти в 2,2 раза. Похожая ситуация наблюдается и с социальной сетью «ВКонтакте». «Рост объема трафика, потребляемого абонентами всех популярных социальных сетей, произошел вследствие увеличения количества и качества видеоконтента, в том числе live-трансляций», — пояснил он. «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги под брендом Tele2) не раскрывает статистику по использованию клиентами социальных сетей.

Теги: «ВымпелКом» , Facebook , Instagram , статистика
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