Глава Минкомсвязи рассказал о вопросах к WhatsApp и Facebook

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что у ведомства возникает гораздо больше вопросов к Facebook и WhatsApp, чем к мессенджеру Telegram, сообщает «РИА Новости».
По его словам, претензии к мессенджерам касаются соблюдения законов, статуса организатора распространения информации и взаимодействия с правоохранителями. Никифоров призвал «устраивать меньше информационных поводов, связанных с одним только Telegram».
«На мой взгляд, во всей истории, когда мы говорим про аспект борьбы с терроризмом и пытаемся те или иные мессенджеры обвинить в том, что их используют для тех или иных противоправных действий, мне кажется, самое главное, чтобы был единый подход», — подчеркнул министр.
20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ и обязал предоставить информацию для декодирования сообщений. Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на выполнение предписания, иначе мессенджер будет заблокирован. Основатель и глава Telegram Павел Дуров пообещал, что не поддастся на угрозы блокировки мессенджера.
Впервые ФСБ потребовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки сообщений в сентябре 2017 года. После отказа был составлен протокол об административном правонарушении. Позднее Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб.