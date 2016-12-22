Читинский суд присудил отцу погибшего срочника 300 тыс. руб.

Черновский районный суд Читы присудил отцу погибшего солдата-срочника Петру Беспрозванных 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом РБК сообщил юрист Роман Селезнев, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

В январе РБК сообщал, что Беспрозванных обратился в Минобороны с иском на 500 тыс. руб.

Следствие считает, что 19-летний солдат-срочник Павел Беспрозванных в июне 2016 года «в связи с неприятной психотравмирующей ситуацией» нанес себе травму. Пострадавшего доставил в госпиталь начальник медицинской службы части Игорь Павлов. Он знал обстоятельства происшествия, но не доложил о них врачам, «желая избежать огласки и возможных негативных последствий для командования войсковой части». Через два дня Беспрозванных-младший покончил с собой.

Павлова обвинили по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Позже обвинение два раза переквалифицировали на более мягкие статьи. Сначала на ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), затем по апелляции — на ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Ему назначили наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в армейских структурах в течение четырех лет и оштрафовали на 110 тыс. руб.