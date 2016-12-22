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Водитель протаранил машину ГИБДД на парковке ТЦ в Подмосковье
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Водитель протаранил машину ГИБДД на парковке ТЦ в Подмосковье
Общество, 09:31
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Водитель протаранил машину ГИБДД на парковке ТЦ в Подмосковье

В подмосковном Клину на парковке около торгового центра водитель «УАЗа» при задержании протаранил служебную машину ГИБДД, в результате чего пострадал полицейский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Как сообщил собеседник ТАСС, в дежурную часть поступило сообщение о неадекватном водителе от сотрудника службы безопасности торгового центра на Литейной улице. По прибытии полицейских водитель оказал сопротивление.

«Гражданин отказался выполнить законные требования полицейских и попытался скрыться, умышленно совершив наезд на служебную машину», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции стали преследовать водителя. Им пришлось применить табельное оружие и блокировать «УАЗ» патрульными автомобилями. Во время преследования были повреждены три полицейских автомобиля, один сотрудник ГИБДД пострадал.

В результате погони водитель «УАЗа» был задержан. Им оказался 35-летний житель Новгородской области, а машина, на которой он пытался скрыться, была в угоне.

Теги: парковка , Подмосковье , ТЦ , наезд
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