Прокуратура начала проверку после обнаружения кистей рук в протоке Амура
Общество, 07:27
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Прокуратура начала проверку после обнаружения кистей рук в протоке Амура
Прокуратура Хабаровского края начала проверку после появившейся в СМИ информации об обнаружении кистей рук в протоке реки Амур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокурору Хабаровска поручено проверить соблюдение законодательства, регулирующего порядок захоронения невостребованных тел умерших в деятельности организаций, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.
В Следственном комитете 8 марта заявили, что найденные кисти руки не имеют криминального происхождения. В свою очередь источник «Интерфакса» сообщил, что всего были найдены 26 пар человеческих конечностей, которые лежали в мешке.