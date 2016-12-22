Пожар площадью 300 кв. м возник на складе шин в Новосибирске

Крупный пожар возник на складе по хранению шин и лакокрасочной продукции в Заельцовском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из металлического ангара идет черный густой дым. Площадь пожара составляет около 300 кв. м», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате пожара огнем уничтожена кровля склада.

В МЧС уточнили, что к тушению пожара привлечены 90 человек и 25 единиц техники. Также из-за сильного задымления на месте работает химико-радиометрическая лаборатория филиала «Центра ГО, ЧС и пожарной безопасности». Отмечается, что в связи с пожаром затруднено движение автотранспорта по Шорной улице.

9 марта пожар произошел на складе в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 2000 кв. м.