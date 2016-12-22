МВД Чечни объяснило задержку рейса с футболистами ЦСКА учениями

Рядом с аэропортом в Грозном прошли антитеррористические учения с участием спецслужб, заявили «РИА Новости» в министерстве внутренних дел Чечни, комментируя задержку рейса Грозный — Москва.

«Подразделения, дислоцированные в районе аэропорта служб и подразделений, проводили в воскресенье плановые антитеррористические учения в районе грозненского аэропорта, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме», — заявил представитель ведомства. Он подчеркнул, что «проверка показала высокую готовность к отражению любой угрозы».

Вечером 11 марта газета «Спорт-Экспресс» сообщила, ссылаясь на источник, что футболисты московского ЦСКА не смогли вовремя вылететь из Грозного после матча 22-го тура чемпионата России против команды «Ахмат», в котором столичный клуб одержал победу со счетом 3:0. По данным издания, задержка составила почти три с половиной часа. Как отметил «Спорт-Экспресс», причиной задержки рейса стал звонок о минировании аэропорта, однако угроза взрыва не подтвердилась.​

«Пока некоторые СМИ продолжают сеять панику, футболисты ЦСКА уже зарегистрировались и производят посадку на рейс Грозный — Москва», — прокомментировал инцидент в своем официальном Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. В аэропорту Грозного, по его словам, произошла «рядовая задержка рейса», которая «благодаря усилиям ретивых журналистов превратилась в «угрозу теракта». «Ребята, пора уходить от шаблонов. Подобные задержки по техническим причинам, погодным условиям, из-за позднего вылета самолета и так далее происходят каждый день по всему миру», — заметил политик, подчеркнув, что в Европе каждый день задерживают рейсы. «У нас все спокойно. Все работает в штатном режиме. Спортсмены, целые и невредимые, отправляются в Москву», — заключил Кадыров.