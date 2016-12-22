Путин рассказал о присылающей ему в подарок немецкое пиво Меркель

Российский лидер Владимир Путин рассказал журналисту Андрею Кондрашову, что иногда получает в подарок от канцлера ФРГ Ангелы Меркель полюбившееся ему во времена работы в ГДР пиво. Об этом он заявил в фильме журналиста, который опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» телеведущий Дмитрий Киселев.

«Мне [канцлер Германии Ангела Меркель] время от времени [присылает] несколько бутылочек радебергского пива», — отметил президент.

Ранее в книге «От первого лица», по данным ТАСС, Путин рассказывал, что во время работы в Дрездене в 1980-х годах он с семьей или коллегами ездил в город Радеберг, в котором находился один из лучших пивных заводов в Восточной Германии.

В середине января источники РБК сообщили, что Андрей Кондрашов, который занял пост пресс-секретаря предвыборного штаба Путина, снял про него документальный фильм. Лента состоит из серии интервью с людьми, которые давно и хорошо знают президента, отмечал один из собеседников РБК. Три источника РБК отмечали, что фильм покажут до дня голосования, 18 марта.