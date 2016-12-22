В ЦИК прокомментировали призыв Собянина поддержать Путина на выборах

Призыв мэра Москвы Сергея Собянина проголосовать за Владимира Путина на предстоящих президентских выборах является «неэтичным поступком», заявил РБК член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Сироткин.

«Конечно, по моему личному мнению, не стоило этого делать, на результат выборов это не повлияет, а закон («О выборах президента РФ») может быть нарушен», — отметил он.

По его словам, сходу нельзя определить, можно ли считать агитацией обращение мэра. «Агитация — это прямой призыв голосовать за кого-то, а если такого призыва нет — то это просто признание в любви президенту», — отметил он.

Речь идет о статье, опубликованной на персональном сайте мэра столицы, в которой он говорит, что на выборах будет голосовать за Владимира Путина, и объясняет, почему и другим следует отдать свой голос за действующего президента. Также Собянин призывает москвичей прийти на выборы и не игнорировать их. По его словам, если на выборах будет низкая явка, то «многие западные эксперты и СМИ» трактуют это как показатель доверия Путину.

Закон «О выборах президента Российской Федерации» запрещает занимающим государственные и выборные муниципальные должности лицам заниматься предвыборной агитацией. В документе говорится, что эти лица «не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в целях выдвижения или избрания кандидата».​