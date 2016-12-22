Ле Пен переизбрали председателем «Национального фронта» Франции

Участники съезда французской националистической партии «Национальный фронт», который прошел 11 марта в Лилле, 100% голосов переизбрали Марин Ле Пен председателем партии. Об этом сообщает агентство AFP.

Отмечается, что Ле Пен была единственным кандидатом и ее кандидатуру единогласно поддержали все члены партии на внутрипартийном референдуме, результаты которого были объявлены на съезде. Это третий срок председательства Марин Ле Пен. Она возглавила партию в 2011 году, сменив своего отца Жан-Мари Ле Пена, который основал партию в 1972 году.

Кроме того, по данным AFP, участники съезда проголосовали за лишение Жан-Мари Ле Пена статуса почетного председателя «Национального фронта». Эта должность будет упразднена.

В съезде участвовали 1,5 тыс. человек, 79,7% из них поддержали новый уставный документ (20,2% были против).

В выборах президента Франции весной 2017 года Ле Пен проиграла лидеру движения «Вперед!» Эмманюэлю Макрону. В июне Ле Пен впервые была выбрана в Национальное собрание Франции.