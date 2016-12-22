Председателя «Яблока» Слабунову задержали на митинге в Москве

Полиция задержала председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову на акции против гигантского колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. Об этом сообщили РБК в ОВД «Останкинский». По словам полицейских, Слабунова доставлена в отделение.

Ранее о задержании Эмилии Слабуновой на этой акции сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба «Яблока». Акция проходила в Останкинском сквере. Выступить на акции Слабунову пригласили местные муниципальные депутаты. По данным пресс-службы, слова председателя «Яблока» на акции о выборах полиция расценила как «незаконную агитацию». «Сейчас Слабунову везут в ОВД «Останкино», уточнялось в сообщении.

«Эмилию Эдгардовну задержали якобы за нарушение закона о митингах», — заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь Слабуновой Татьяна Бибина. Она добавила, что председатель федерального политкомитета «Яблока», кандидат в президенты России Григорий Явлинский получил от главы муниципального округа приглашение на мероприятие «День матери в Останкино», на котором жители округа выступали против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. В приглашении говорилось, что если Явлинский лично не сможет участвовать, вместо него может прийти доверенное лицо, отметила Бибина.

В итоге на мероприятии выступила Слабунова — зарегистрированное доверенное лицо кандидата в президенты. Она призвала собравшихся высказать мнение по этому вопросу 18 марта, после чего, по словам Бибиной, была задержана.

Менеджер правозащитного движения «Открытая Россия» Валентина Дехтяренко рассказала «Интерфаксу», что на этой же акции был задержан председатель совета депутатов муниципального округа «Останкинский» Сергей Цукасов. Он доставлен в ОВД «Останкинский».

Депутат муниципального собрания Гагаринского района Елена Русакова заявила «ОВД-Инфо», что на мероприятии был также задержан ведущий праздника «День матери» Сергей Сулакадзе. По словам Русаковой, Слабунова упомянула о незаконном строительстве в Москве и о том, что власти столицы не всегда учитывают мнение людей по этому поводу. Слабунова призвала жителей проголосовать на выборах президента 18 марта, отметив, что «Яблоко» выступает против незаконного строительства.

Позже в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили «Интерфаксу», не уточнив партийной принадлежности задержанных, что задержанные 11 марта в Останкинском районе Москвы Слабунова, Цукасов и Сулакадзе будут отпущены после составления протоколов. «[Они] пытались использовать площадку согласованного в установленном порядке праздничного мероприятия, посвященного «Дню матери», для доведения до граждан информации политической тематики. Все трое были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России (нарушение установленного порядка проведения митингов)», — уточнили в полиции.